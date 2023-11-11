На весах — 91: Киркоров каждый день отправляет фотоотчет Хайдарову

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 273 0

Филипп Киркоров каждый день отправляет фотоотчет хирургу Хайдарову

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Знаменитость признался, что еще год назад весил 118 килограммов. И то, как он выглядит сейчас — заслуга звездного хирурга.

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что каждый день отправляет фотоотчет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Сенсационное заявление исполнитель сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

«Он мечтает сохранить, что сделано его золотыми руками, шаманскими. Мы каждый день на контроле. Они думают, что я вру. Я был в Дубае, я ему каждый день слал отчеты», — рассказал Киркоров.

Филипп Киркоров тщательно следит за своей внешностью.www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Он добавил, что сейчас весит 91 килограмм. При этом еще год назад эта цифра была гораздо выше — 118.

Киркоров добавил, что после пластики ему больше всего нравится собственная душа и сила воли. Все остальное — сделал Хайдаров. Музыкант также пошутил, что хирург вернул все то, что было утеряно за годы «служения отечественному шоу-бизнесу». Кроме того, он добавил, что 30 апреля следующего года поклонников ждет нечто особенное.

Требуют уголовного дела: на жену хирурга Хайдарова написали заявление в полицию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров сделал тайную пластическую операцию. По словам Тимура Хайдарова звезда обязательно удивит своих поклонников, когда расскажет о ней.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
9 нояб
«Как серая мышка»: Любовь Успенская продемонстрировала фигуру в купальнике
8 нояб
Жена хирурга Хайдарова пригрозила иском бизнесмену, требующему ее банкротства
2 нояб
Филипп Киркоров показал роскошный пресс с кубиками на вечеринке Люси Чеботиной
12 окт
«Я очень довольна»: куда зашли разбирательства Славы и Успенской с Хайдаровым
10 окт
Все из-за спиртного? Психолог Степанова вынесла вердикт по ситуации с грудью Славы
10 окт
Фадеев о скандале с Хайдаровым: «Пластическая хирургия превратилась в бизнес»
9 окт
Гной, инсульт и тампон в ягодице: кто еще заявил о неудачной операции у хирурга Хайдарова
6 окт
Открылось кровотечение: Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова
6 окт
Не трогайте меня! Дубцова выдвинула требование к звездному хирургу Хайдарову
5 окт
«Это — мясник!»: Успенская чувствует себя неполноценной после пластики у Хайдарова
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.05
0.12 98.32
-0.09
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

1:47
«Джиджи была очень счастлива»: Брэдли Купер планирует снова стать отцом
1:31
Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями
1:11
«Случаи исчисляются десятками»: у украинских беженцев отнимают детей в Европе
0:50
На весах — 91: Киркоров каждый день отправляет фотоотчет Хайдарову
0:32
Нездоровая атмосфера: в Петербурге разгорается скандал вокруг пансионата
0:11
Испытали на прочность: мост-гигант через реку Волхов в Ленобласти готовят к открытию

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»
«Расчеты оказались неверными»: ожидания Запада насчет РФ разбились о суровую реальность
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд