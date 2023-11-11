Знаменитость признался, что еще год назад весил 118 килограммов. И то, как он выглядит сейчас — заслуга звездного хирурга.

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что каждый день отправляет фотоотчет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Сенсационное заявление исполнитель сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

«Он мечтает сохранить, что сделано его золотыми руками, шаманскими. Мы каждый день на контроле. Они думают, что я вру. Я был в Дубае, я ему каждый день слал отчеты», — рассказал Киркоров.

Филипп Киркоров тщательно следит за своей внешностью. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Он добавил, что сейчас весит 91 килограмм. При этом еще год назад эта цифра была гораздо выше — 118.

Киркоров добавил, что после пластики ему больше всего нравится собственная душа и сила воли. Все остальное — сделал Хайдаров. Музыкант также пошутил, что хирург вернул все то, что было утеряно за годы «служения отечественному шоу-бизнесу». Кроме того, он добавил, что 30 апреля следующего года поклонников ждет нечто особенное.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров сделал тайную пластическую операцию. По словам Тимура Хайдарова звезда обязательно удивит своих поклонников, когда расскажет о ней.

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