На весах — 91: Киркоров каждый день отправляет фотоотчет Хайдарову
Филипп Киркоров каждый день отправляет фотоотчет хирургу Хайдарову
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Знаменитость признался, что еще год назад весил 118 килограммов. И то, как он выглядит сейчас — заслуга звездного хирурга.
Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что каждый день отправляет фотоотчет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Сенсационное заявление исполнитель сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».
«Он мечтает сохранить, что сделано его золотыми руками, шаманскими. Мы каждый день на контроле. Они думают, что я вру. Я был в Дубае, я ему каждый день слал отчеты», — рассказал Киркоров.
Филипп Киркоров тщательно следит за своей внешностью.
Он добавил, что сейчас весит 91 килограмм. При этом еще год назад эта цифра была гораздо выше — 118.
Киркоров добавил, что после пластики ему больше всего нравится собственная душа и сила воли. Все остальное — сделал Хайдаров. Музыкант также пошутил, что хирург вернул все то, что было утеряно за годы «служения отечественному шоу-бизнесу». Кроме того, он добавил, что 30 апреля следующего года поклонников ждет нечто особенное.
Требуют уголовного дела: на жену хирурга Хайдарова написали заявление в полицию
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров сделал тайную пластическую операцию. По словам Тимура Хайдарова звезда обязательно удивит своих поклонников, когда расскажет о ней.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 9 нояб
- «Как серая мышка»: Любовь Успенская продемонстрировала фигуру в купальнике
- 8 нояб
- Жена хирурга Хайдарова пригрозила иском бизнесмену, требующему ее банкротства
- 2 нояб
- Филипп Киркоров показал роскошный пресс с кубиками на вечеринке Люси Чеботиной
- 12 окт
- «Я очень довольна»: куда зашли разбирательства Славы и Успенской с Хайдаровым
- 10 окт
- Все из-за спиртного? Психолог Степанова вынесла вердикт по ситуации с грудью Славы
- 10 окт
- Фадеев о скандале с Хайдаровым: «Пластическая хирургия превратилась в бизнес»
- 9 окт
- Гной, инсульт и тампон в ягодице: кто еще заявил о неудачной операции у хирурга Хайдарова
- 6 окт
- Открылось кровотечение: Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова
- 6 окт
- Не трогайте меня! Дубцова выдвинула требование к звездному хирургу Хайдарову
- 5 окт
- «Это — мясник!»: Успенская чувствует себя неполноценной после пластики у Хайдарова
Читайте также
87%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?