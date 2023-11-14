Пашинян отказался ехать на саммит ОДКБ в Минск

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Почему премьер Армении отказался от участия во встрече? И что об этом сказали в Кремле?

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой правительства республики.

Известно, что Пашинян уже проинформировал о своем решении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Армянский премьер выразил надежду на понимание со стороны партнеров по ОДКБ.

В Кремле с сожалением отреагировали на новость об отсутствии Пашиняна на предстоящей встрече. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные мероприятия крайне важны для развития взаимодействия.

«Подобные встречи — хороший повод для обмена мнениями, для сверки часов. А ОДКБ сохраняет свою актуальность», — прокомментировал он.

Отказ Пашиняна от участия в международных встречах стал далеко не первым за последнее время. 26 октября премьер Армении не приехал Бишкек для участия в межправительственных советах ЕАЭС и СНГ. От поездки в Бишкек для участия в саммите СНГ 13 октября он также воздержался.

Москва последние месяцы указывает на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Армении обиделись на передачу о Пашиняне — послу РФ вручили ноту протеста.

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