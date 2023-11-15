«Обречены»: почему спортсмены погибают после завершения карьеры

Что происходит их в организме без постоянных нагрузок?

Случаев, когда профессиональные спортсмены, которые, казалось бы, здоровее всех нас, внезапно уходят из жизни — огромное множество. Рекордсмен в силовых видах спорта Владимир Турчинский, хоккеист Алексей Черепанов, футболист Марк Вивьен Фоэ — список действительно велик, и он не прекращает пополняться.

В чем же причина таких частых смертей среди атлетов, 5-tv.ru решил выяснить у спортивного врача Валерия Васильева. По мнению эксперта, они буквально «обречены» на постоянные и нескончаемые нагрузки даже после завершения карьеры.

Серьезный спорт предполагает полную отдачу — как моральную, так и физическую. Именно эта постоянная физическая активность в будущем может стать причиной внезапной и быстротечной гибели.

Как объясняет Васильев, организм человека, увлекающегося спортом, значительно отличается от тела среднестатистического. Почти что каждодневные физические упражнения, стабильно длящиеся обычно по несколько часов, меняют сердечную деятельность спортсменов.

Из-за интенсивной активности их сосудистая система расширяется — происходит «спортивная гипертрофия», при которой заметно снижается пульс в состоянии покоя. Спортсмен, полностью прекративший физические нагрузки, действительно рискует.

Ведь его сердце, органы и сосуды «привыкли» работать в постоянном усиленном режиме, «взахлеб». Иначе заметно повышается давление, появляется огромный риск тромбов и инфарктов, считает спортивный врач.

«Если говорить медицинскими терминами, то у спортсменов наступает функциональная быстрая ишемия. То есть нарушение должного притока крови», — сообщает Васильев.

В пример эксперт приводит Арнольда Шварценеггера, знаменитого американского культуриста, который даже в старости продолжает заниматься в тренажерном зале. Прекращение активной деятельности для него «смерти подобно» — необходимо сохранять нагрузки, чтобы сердце продолжало работать в привычном темпе.

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