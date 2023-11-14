«Лечит козьими какашками»: Дану Борисову втянули в грандиозный скандал

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 34 0

Телеведущая Борисова обвинила стилиста Данилова в некачественных услугах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Телеведущую обвинили в хайпе на репутации стилиста — знаменитость за словом в карман не полезла и поспешила ответить.

Нешуточные разборки вокруг имени Даны Борисовой набирают силу. Звезда стала участницей сомнительной истории с услугами неизвестного стилиста.

По предварительной информации, некий провинциальный специалист придумал уникальный способ спасения «убитой» шевелюры. Александр Данилов предлагает своим клиенткам услугу лечения волос с помощью козьего кала.

По его утверждениям, природный состав увеличивает густоту, избавляет от секущихся кончиков и помогает отрастить волосы. Позже о новом способе заработка Данилова узнала и Борисова.

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В соцсетях телеведущая опубликовала разгромный пост, в котором заявила, что стилист сжег ей и ее дочери волосы, а заодно предупредила о потенциальной опасности для чужой красоты. Завязалась словесная перепалка, обернувшаяся взаимными претензиями.

В беседе с 5-tv.ru Борисова раскрыла подробности инцидента. По ее словам, Данилов в погоне за хайпом перешел черту, однако затевать длительные разборки знаменитость не спешит.

«Человек ищет дешевой славы и популярности. Стилист, у которого руки реально из одного места. Пол-Москвы моих знакомых, кому он просто сжег волосы. То, что он кому-то там рассказывает, что он лечит козьими какашками голову, это просто ужас. Все это просто дешевый пиар, я этого даже комментировать не собираюсь», — созналась она.

Среди жертв «умельца» оказалась и дочь звезды Полина. Девушка призналась, что после первой «стычки» Данилов пригрозил ее матери разбором полетов на одном из федеральных каналов.

«Он нам двоим сжег волосы. Потом звонил, рассказывал, что в студии встретимся. Человек уже поверил, что его там ждут, все ему посвящено», — жалуется наследница знаменитости.

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