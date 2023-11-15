Маразм крепчает: МОК рекомендовал нацкомитетам не участвовать в Играх дружбы в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

МОК рекомендовал нацкомитетам не участвовать в Играх дружбы в РФ

Маразм крепчает: МОК рекомендовал нацкомитетам не участвовать в Играх дружбы в РФ

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Почему международная организация призвала НОК игнорировать российские соревнования?

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы в России. Такое заявление сделал директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод, его слова приводит Inside the Games.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОКи проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — сказал он.

По его словам, участие НОК в российских Играх дружбы противоречит рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, которые проводятся в РФ, а также коллективной цели олимпийского движения. Маклеод уточнил, что речь идет о «сохранении независимости и автономности» спорта.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей, при этом за первое место спортсмены получат 40 тысяч долларов, за второе — 30 тысяч долларов, за третье — 20 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал МОК за подход к проведению соревнований. По его словам, некоторые руководители международной организации покказали, что приглашение на игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия.

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