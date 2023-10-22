Спорт вне политики: Путин раскритиковал МОК за подход к проведению соревнований

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Путин раскритиковал МОК за подход к проведению соревнований

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Глава государства назвал запрет участия россиян в спортивных мероприятиях этнической дискриминацией.

Взаимопонимание России и Китая выстраивается на разных уровнях. Например, в спорте. Обе страны принимают участие, например, в Играх БРИКС вместе с другими партнерами — Бразилией, Индией и ЮАР. Очередные соревнования стартовали на этой неделе в южноафриканском Дурбане. А в следующем году игры примет Казань, вслед за политическим саммитом БРИКС. Кроме того, в 24-м году Россия организует еще два больших спортивных праздника. В феврале в Казани пройдут Игры будущего — соревнования по 16-ти инновационным дисциплинам. Ну а в сентябре Москва и Екатеринбург примут первые Игры Дружбы, уже более традиционного формата, где до пяти тысяч спортсменов, как ожидается, будут соревноваться в Олимпийских дисциплинах.

Россия подчеркивает, что сам дух спорта не может нести ограничения по политическим или иным мотивам, как это сейчас происходит с олимпийским движением

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют. И в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации», — сказал Владимир Путин.

Некоторые западные комментаторы поспешили упрекнуть Россию в организации Игр Дружбы в противовес Олимпиаде, однако судя по календарю, одни игры не отменяют, а дополняют другие.

Олимпиада в Париже закончится к середине августа, а в середине сентября — добро пожаловать в Москву. Призовые у нас для всех спортсменов достойные, на уровне Олимпийских. Есть планы провести в 26-м году зимние Игры Дружбы. В Сочи, естественно. Но главная цель этих мероприятий — популяризация спорта, чтобы он становился массовым. Санкции санкциями, но глобальной задачи вовлечь в систематические занятия спортом 70%россиян, то есть 90 миллионов человек, никто не отменял.

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