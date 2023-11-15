Собянин сообщил о досрочном выполнении задачи на 2023 год по контрактникам

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Город продолжает уделять большое внимание поддержке участников СВО и членов их семей.

Собянин сообщил о досрочном выполнении задачи на 2023 год по контрактникам

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении задачи Минобороны России по набору контрактников на военную службу. Об этом 15 ноября он сообщил в своем Telegram-канале.

«После начала СВО в Москве контракты подписали уже порядка 47 тысяч человек, в том числе в этом году — больше 22 тысяч человек. Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы добавил, что город продолжает уделять большое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. Им помогают юридически и психологически, а также оказывают помощь с переобучением и поиском работы.

Собянин напомнил, что на улице Яблочкова работает единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там работают более 100 сотрудников, которые помогают записаться на службу, пройти медосмотр и оформить необходимые документы.

Кроме того, мэр Москвы поблагодарил всех, кто «в нынешнее сложное время выбрал для себя службу Отечеству».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ближайшие два года в Москве появится 17 новых станций метро.

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