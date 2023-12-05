«Все смеялись»: Вячеслав Макаров с детства знал о своем предназначении

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 52 0

Вячеслав Макаров с самого детства хотел выступать на большой сцене

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист был готов много часов проводить у стоматолога, чтобы достичь идеальной улыбки.

Вячеслав Макаров с самого детства хотел выступать на большой сцене. Об этом певец и телеведущий эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Как говорит мама, я уже не помню своих ответов, мне было лет семь-восемь, и меня спрашивали, кем ты будешь, когда вырастешь, и я абсолютно серьезно без смеха отвечал: „Я буду на большой сцене, я буду артистом“. Надо мной все смеялись естественно», — делится Макаров.

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Маленького Славу родители отводили к стоматологу, чтобы исправить прикус, а он не то, что не сопротивлялся, а, наоборот, с готовностью шел на прием.

«Тогда была целая драма для врача, что мы будем удалять мне два здоровых зуба для того, чтобы челюсть сдвинулась назад. И он говорит: «Зачем вы это делаете?! Зачем вы издеваетесь над ребенком?!». На что я, взрослый человек в маленьком теле, ему отвечал: «Я вообще-то буду на сцене. Мне нужна красивая улыбка». И стоматолог в тот момент опешил и сказал: «Вопросов нет! Все делаем!» — с улыбкой на лице вспоминает Вячеслав Макаров.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны.

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