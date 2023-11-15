Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Торжественная церемония была приурочена к 30-летнему юбилею российской избирательной системы.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой, а также председателям избиркомов из Донецкой народной республики (ДНР). Торжественная церемония состоялась в резиденции президента в Московской области.

Мероприятие было приурочено к 30-летию избирательной системы РФ. Из рук главы государства награды получили Элла Памфилова, Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко.

Отмечается, что Памфилова была награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие российской избирательной системы и многолетний труд на ее благо. Президент также поблагодарил председателя ЦИК и ее коллег за их деятельность, отметив их мужество и верность России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова высоко оценила выборы в новых регионах РФ.

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