Музыкант Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в луже крови

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 310 0

О биографии музыканта известно очень мало.

Музыкант Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в луже крови

Фото: Из открытых источников

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Российский музыкант, клавишник и ударник Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве.

Причина смерти пока не установлена, но источники 5-tv.ru сообщают, что мужчина был весь в крови. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Музыкант играл преимущественно в рок-группах, но интервью избегал и о его биографии известно очень мало. Мужчина родился 6 июня 1959-го. Клавишник Николай Плявин также может похвастаться наличием профессионального образования. Музыкой занимался всегда, сколько себя помнит. В его портфолио — сотрудничество с самыми известными музыкантами, среди которых Виктор Зинчук и Евгений Осин. Также играл в малоизвестной группе «Кукуруза».

Играл вместе со своим братом — Александром Плявиным. Мужчина также принимал участие в работе с российскими рок-группами, но умер гораздо раньше — в 2014 году.

Ранее сообщал, что в петербурге умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин.

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