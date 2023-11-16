Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams

Украинский лидер снова и снова чем-то недоволен.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил бесполезность танков Abrams для ВСУ! В интервью представителям африканских СМИ президент Украины пожаловался: США передали очень мало этих боевых машин Киеву. Но выразил надежду, что в будущем ситуация изменится.

Ранее Вашингтон отправил на Украину 31 танк Abrams. Вместе с тем, американские журналисты заметили, что пушки российских Т-90 могут пробить броню натовского танка. Кроме того угрозу тяжелым американским машинам несут дроны и противотанковые комплексы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте.