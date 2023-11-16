Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams
Зеленский заявил, что танков Abrams отправили мало и они будут бесполезны
Фото, видео: Karolis Kavolelis via www.imago-images.de / ТАСС; 5-tv.ru
Украинский лидер снова и снова чем-то недоволен.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил бесполезность танков Abrams для ВСУ! В интервью представителям африканских СМИ президент Украины пожаловался: США передали очень мало этих боевых машин Киеву. Но выразил надежду, что в будущем ситуация изменится.
Ранее Вашингтон отправил на Украину 31 танк Abrams. Вместе с тем, американские журналисты заметили, что пушки российских Т-90 могут пробить броню натовского танка. Кроме того угрозу тяжелым американским машинам несут дроны и противотанковые комплексы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте.
- 15 нояб
- Украина больше не нужна? США больше не намерены поддерживать режим Зеленского
- 14 нояб
- «Теперь женское дело»: украинки вышли на тяжелую работу вместо мужчин
- 14 нояб
- Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта
- 14 нояб
- Зеленский против Залужного: на Украине началась война дипфейков
- 14 нояб
- Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте
- 13 нояб
- «В частных собраниях»: как киевский режим обогащается на сносе памятников
- 13 нояб
- Личная месть Зеленского: почему Украина проголосовала за резолюцию против Израиля в ООН
- 13 нояб
- «Наступать без оружия»: на Украине раскрыли устрашающий план Зеленского
- 13 нояб
- В зоне СВО ликвидирован «лучший танкист ВСУ»
- 13 нояб
- В США раскрыли правду о реальных проблемах ВСУ
Читайте также
93%
-1.80 97.13
-0.65
Нашли ошибку?