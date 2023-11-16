В политических кругах США уже устали от украинского президента и готовятся избавиться от надоевшей «марионетки».

В Штатах вполне могут решиться на устранение президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что его бывшие коллеги вполне могут убить Зеленского, но, скорее всего, в США прибегнут к своему излюбленному методу.

«Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <.>, придумать, как организовать это», — объяснил гипотетический план отставной разведчик.

Объяснил Джиральди и мотивы такого крайнего действия. По данным экс-разведчика, в США прекрасно понимают, что Украине не выстоять против России. И власти США уже не воспринимают Зеленского всерьез.

«Мне стало интересно, что же он (Зеленский. — Прим. ред.) такое пьет. Мне кажется, что он бредит. <.>. Он пал так низко, как только мог», — посмеялся экс-разведчик.

Разногласия между структурами существуют лишь по поводу того, сколько еще Зеленский сможет продержаться, добавил Джиральди. Более того, на Западе прекрасно понимают, какую часть выделенных денежных средств из траншей Европы и США присвоил президент Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского оповестили о страшном суде, что его ожидает.