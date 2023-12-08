«Здесь и сейчас»: Вячеслав Макаров назвал КВН лучшей школой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 32 0

Вячеслав Макаров назвал КВН лучшей школой

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Юмористическая игра выработала у артиста навык быстрой реакции на происходящее.

Вячеслав Макаров назвал КВН лучшей школой. Своими воспоминаниями о телевизионной юмористической игре певец и телеведущий эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По словам Макарова, работа ведущего непредсказуемая, потому что на мероприятиях в любой момент может случиться все что угодно. Чтобы не растеряться, нужно постоянно быть начеку.

«Кто-то не приехал, вырубился экран, нужно потянуть время, а может кто-то споткнулся. Поэтому ты начинаешь модерировать всю ситуацию помимо того, что ты ведешь непосредственно свою текстовую трансляцию», — объясняет телеведущий.

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По признанию артиста, эти навыки быстрой реакции он выработал благодаря участию в юмористической игре КВН. Несмотря на то, что юмористы заранее подготавливают номера для выступления, репетируя их по несколько раз, вероятность возникновения форс-мажорных ситуаций все равно высокая.

«КВН — это лучшая школа, которую можно было получить. Это твое нахождение в процессе здесь и сейчас. <…> Отвлекающих факторов может быть невероятное количество в одном месте», — делится Макаров.

Творческий путь артиста начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом Вячеслав Макаров не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же артист активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что любвеобильный холостяк Макаров подарил поклонницам по розе на концерте.

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