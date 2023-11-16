Фигуристка Медведева получила страшную травму после падения на этапе Гран-при

Девушка смогла подняться и завершить выступление

Российская фигуристка Варвара Медведева во время выступления с Павлом Астаховым упала с поддержки в произвольной программе. Кадры с юниорского Гран-при в Самаре появились в эфире федеральных телеканалов.

Девушка получила травму головы. Ее увезли в больницу для обследования. По словам тренера пары Филиппа Тарасова, здоровью Медведевой ничего не угрожает. Девушке даже не потребовалось зашивать рану.

Несмотря на травму девушки, паре удалось завершить номер. Они заняли пятое место по сумме очков.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист «Вегас Голден Найтс» Брэйден Макнэбб ударил Овечкина клюшкой по горлу. Российский спортсмен смог самостоятельно подняться и отправился на скамейку, где к нему тут же пришли на помощь врачи. Капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» удалось избежать серьезных травм, и вскоре он вернулся на лед.