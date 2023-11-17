Свободных мест нет: как прошел первый день культурного форума в Петербурге

Сегодня гостей международного культурного форума в Петербурге ждут шедевры мировой классики. Вечером состоится гала-концерт, в рамках которого артисты исполнят арии и сцены из знаменитых опер Чайковского, Верди, Пуччини и многих других. О том, как прошел и чем завершился первый день форума, расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Зал Александринского театра в Петербурге полон зрителей — свободных мест нет ни в партере, ни в бельэтаже. Овации не утихают — в благодарность китайский симфонический оркестр выходит на бис.

Сюрприз от китайского оркестра — они играют «Подмосковные вечера» после целой программы традиционных китайских композиций». Выступление проходит на ура — за кулисами девушки в элегантных платьях машут и улыбаются, а еще делают фото на память на сцене одного из старейших драматических театров России.

«Мы счастливы быть в Петербурге. Это было нашей мечтой — выступить в таком историческом месте, в этом прекрасном театре. Акустика у вас просто потрясающая. Для нас честь представить китайскую музыку русской аудитории», — заявила первая солистка национального симфонического оркестра китайского национального театра оперы и балета Линь Гань.

В эти дни Петербург принимает иностранцев из более чем 70 государств — из Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Форум — это прежде всего профессиональное мероприятие, где встречаются выдающиеся деятели культуры — актеры, музыканты, режиссеры.

За три дня проведут более десяти тематический сессий. Пока вот в этом зале говорят о театре, в другом обсуждают, как сохранить традиционную культуру.

В этом году форум не просто международный, а «Форум объединенных культур» — таким названием организаторы подчеркивают отказ от концепции глобального мира в пользу мира многополярного, в котором уважают самобытность народов.

«Отношения между Россией и Боливией строятся на взаимном уважении. Мы здесь, чтобы показать: Россия может на нас положиться, как и Боливия — на Россию. У наших стран много общего», — заявила министр культуры Боливии Сабина Ореллана.

«Культура объединяет людей, вне зависимости от их политических взглядов, их различий. И сейчас мы нуждаемся в ней больше, чем когда-либо», — уточнил министр информации, культуры и туризма Сомали Абдуллахи Хайр Дуале.

Встречи проходят в знаковых исторических местах Петербурга — в главном штабе Эрмитажа, здании XIX века, сейчас обсуждают искусственный интеллект под слоганом «ИИ — угроза или благо для культуры». Один из самых острых вопросов вызывает бурю обсуждения — обесценят ли компьютерные технологии однажды творения человека, заменив актеров и художников — и тут есть о чем поспорить.

«Виртуальная реальность — это лишь скучание по реальности. Вообще театр — это вечное искусство. Какими бы ни были технологии, театр остается в своем первозданном виде. И этим он привлекателен, когда живое искусство здесь и сейчас, артист на сцене», — сообщил народный артист России Сергей Безруков.

«Но на форуме сейчас с искусственным интеллектом можно скорее подружиться и создать совместное творение. Рисуем что-нибудь простое, к примеру зайца. Ну, как умею, я не художник — глаза, усы — и выбираем стиль, в котором хотим картину. Ну вот, к примеру, пусть это будет в стиле Ван Гога, и начинаем генерировать картину», — дополнила журналист.

Результат видим на открытке на память: вот такой заяц на лужайке получился. Конечно, мало напоминает исходного: Жильцова лишь подсказала искусственному интеллекту, и он выдал своеобразное творение.

Форум станет местом крепких рукопожатий: здесь планируют подписать 11 программ сотрудничества и меморандумов с министерствами культуры других стран. Обсудят открытие спутников Эрмитажа, то есть представительств в других странах. И вообще, в целом обсудят продвижение русской культуры за рубежом.