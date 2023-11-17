«Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия

Зеленский пожаловался на пустые военные склады из-за войны в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
По словам президента Украины, склады пустуют, и боевикам катастрофически не хватает снарядов.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на дефицит снарядов для украинских боевиков из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет AFP, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 мм.
По словам Зеленского, проблема в рядах ВСУ именно с ними. В то время как на Ближнем Востоке их должно быть в достатке, убежден президент.
«На Ближнем Востоке что, вы думаете, они начали покупать в первую очередь? Артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились», — возмутился Зеленский.
Более того, он считает, что из-за этого склады пустуют во всем мире.
Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи».
В США уже начали признавать, что не могут обеспечить Украину всем необходимым, как обещали ранее — с каждым днем возможности оказания помощи Киеву сокращаются.
В конце октября Палата представителей США обнародовала законопроект о предоставлении экстренной дополнительной помощи Израилю. Как сказано в тексте документа, помощь предполагает выделение 14,3 миллиарда долларов. При этом Украины в этом законопроекте не значится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского.
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