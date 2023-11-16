Зеленский заявил, что против заморозки конфликта с Россией

Зеленский: конфликт между Украиной и Россией нужно прекращать, а не замораживать
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
На каких условиях украинский президент хочет добиться его окончания?
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией, сравнив ее со спящим вулканом, который рано или поздно проснется. Заявил об этом глава киевского режима в ходе встречи с африканскими журналистами. Запись опубликована на странице Зеленского в соцсетях.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется… Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», — написал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира, а завершение конфликта может быть разным, хотя кому-то оно придется по нраву, а кому-то — нет, но окончить его необходимо. К тому же заморозка все равно будет подразумевать потери для Незалежной, которые будут долго еще сохраняться.
«Мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли», — добавил президент Украины.
Зеленский также указал, что хотел бы добиться завершения конфликта с РФ на условиях Киева.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве допустили заморозку украинского конфликта по сценарию вопроса по Курильским островам.
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