«Господи, спасибо»: пользовалась ли Юлия Ковальчук капельницей «Золушка»

К помощи каких детокс-процедур прибегает звезда?

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды» рассказала 5-tv.ru, прибегала ли она к процедурам детокса и пользовалась ли «коктейлем» для молодости и красоты «Золушка».

«Господи, спасибо тебе большое, что я к 41 году не знаю, что такое капельница «Золушка», — сказала знаменитость.

Также певица подробно рассказала про свой райдер — он у нее вполне адекватный. Раньше в списке требований звезды был ром, но артистка уже давно не пьет этот напиток.

«У меня диетическое питание в любом случае. У меня действительно нет лука и чеснока, потому что я их категорически не ем. Все остальное очень внятное», — отметила артистка.

Ковальчук подчеркнула, что в ее райдере есть проверочный пункт — он всегда очень странный. Как правило, это что-то такое, что очень тяжело достать.

Но зато это помогает проверить организаторов. Те, кто внимательно относятся к исполнению своих обязанностей, позвонят и уточнят, как реализовать странную часть райдера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Ковальчук не оставляет мужа одного присматривать за детьми.