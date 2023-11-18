Работа в кино — это не только награды и красные ковровые дорожки. Актерская рутина состоит порой из смертельно опасных испытаний.

Заблуждение — думать, что актерам легко достаются их награды, слава и деньги. Кому-то, может быть, и правда легко, но далеко не всем. Переломы, сотрясения, госпитализация, реабилитация — ребята из списка ниже едва ли стерпят едкий комментарий о незатейливости их работы. Некоторые из них буквально умирали на съемочной площадке, пока группа увлеченно смотрела в камеры, думая: «Как здорово он играет!». Подробнее об опасностях лощеного Голливуда — в материале 5-tv.ru.

Брендан Фрейзер, «Мумия» (1999)

Брендан Фрейзер. Фото: кадр из к/ф «Мумия», реж. Стивен Соммерс, 1999 г.

В прошлом звезда блокбастеров и комедий, а ныне герой большой драмы, получивший "Оскар" в 2023-м за фильм «Кит», никогда для дела себя не жалел. Но это сегодня, после многолетней паузы в карьере и множества личных испытаний, он сияет в кадре, едва передвигаясь в пределах комнаты. В прошлом артиста широкий зритель обожал за роль Рика О`Коннелла в трех частях фильма «Мумия». Храбрецом Фрейзер был и на экране, и на съемочной площадке — никаких дублеров. Так его однажды чуть не повесили.

В одной из сцен актеру надевают петлю на шею, пол на эшафоте проваливается, и он летит вниз. В реальности при такой казни шея ломается, но киношники знают все о страховке. Почти все. Рухнув после рывка, Фрейзер потерял сознание почти на полминуты! Но счастливый случай помог ему сыграть еще много хороших (и не таких рискованных) ролей.

Айла Фишер, «Иллюзия обмана» (2013)

Айла Фишер. Фото: Кадр из к/ф «Иллюзия обмана», реж. Луи Летерье, 2013 г.

В первой части истории об иллюзионистах-грабителях героиня Хенли Ривз в исполнении Айлы Фишер поражает зрителей трюком в стеклянной камере, наполненной водой. На актрисе были легко снимающиеся наручники, которые можно сбросить в экстренном случае и вынырнуть. Но что-то пошло не так, и вся съемочная группа в результате наблюдала (и с упоением снимала) конвульсии тонущей звезды.

По словам Фишер, цепочку на наручниках заклинило, и она пошла на дно. На сигналы никто не реагировал, полагая, что артистка старательно играет панику. Благо, внутри резервуара была кнопка спасения. Задыхаясь, звезда на нее нажала и вскоре ее вытащил из воды каскадер.

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Джонни Депп, «Одинокий рейнджер» (2013)

Джонни Депп. Фото: Кадр из к/ф «Одинокий рейнджер», реж. Гор Вербински, 2013 г.

Сердцееду и мастеру перевоплощений Джонни Деппу не раз за его блестящую карьеру приходилось ездить верхом. Вот и для роли индейца Тонто ему пришлось вспомнить, каково это — оседлать скакуна. Вот только скакун попался больно ретивый. Артист упал с лошади, а через секунду едва не превратился в лепешку под ее копытами. Чистое везение — жеребец промахнулся, и в следующую секунду коллеги помогли Деппу быстро отбежать от него. К слову, и кино удалось не на все сто. Стоило оно баснословных денег, а в прокате провалилось, несмотря на две номинации на «Оскар». Да еще и красавчика Джонни чуть не растоптали.

Джейсон Стэйтем, «Неудержимые 3» (2014)

Джейсон Стэйтем. Фото: кадр из к/ф «Неудержимые 3», реж. Патрик Хьюз, 2014 г.

Звездность актерского состава в этом боевике зашкаливает — Арнольд Шварценеггер, Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Дольф Лундгрен и Уэсли Снайпс, Джет Ли, Терри Крюс… и Джейсон Стэйтем. Последний тоже чуть не утонул. Во время съемок эпизода, в котором он управлял грузовиком, случилась беда — отказали тормоза, и машина полетела в воду.

Спортивное прошлое спасло знаменитость от катастрофы. В прошлом Стэйтем — профессиональный пловец. Как кстати! Он смог самостоятельно выбраться из кабины идущего ко дну авто и всплыть на поверхность. Как сказал позже Сталлоне, любой другой, менее подготовленный человек, погиб бы в подобной ситуации.

Том Круз, «Миссия невыполнима 6»

Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Миссия невыполнима 6», реж. Кристофер Маккуорри, 2021г.

Безбашенный Том Круз давно сводит с ума зрителей и коллег головокружительными трюками. Актеру 61 год, но до сих пор он отказывается от помощи каскадеров. А еще мечтает полететь на МКС, к слову. Стоя на крыле летящего самолета, очевидно, он рискует. Прыгая из окна небоскреба, тоже. В количестве травм, пожалуй, может посоревноваться с Джеки Чаном. Но есть один случай, ставший легендарным.

В шестой части «Миссии…» Круз сломал ногу, когда прыгал с одной крыши высотки на другую. Разогнался, оттолкнулся, а когда коснулся тверди, лодыжка жутко вывернулась. Что могло стоить артисту жизни, если бы он не сохранил самообладание и равновесие. Если посмотреть этот фрагмент несколько раз, вам станет больно! Самое невероятное — чтобы не портить дубль, несмотря на боль, артист доиграл сцену. Подскочил и побежал по крыше со сломанной ногой! Так момент перелома попал в фильм.

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Том Хэнкс, «Изгой» (2000)

Том Хэнкс. Фото: Кадр из к/ф «Изгой», реж. Роберт Земекис, 2000 г.

Если вы подумали, что Хэнкс по-настоящему выбивал себе зуб лезвием конька, ошибаетесь. Опасных прыжков и погружений тоже не было. Но он чуть не умер, увлекшись ролью отшельника с одинокого острова в океане, ведь грязь на коже актера во многих сценах - настоящая. Хэнкса едва не убила стафилококковая инфекция из-за раны на ноге. Актер не сразу заподозрил неладное. Но когда порез стал превращаться в нечто пугающее и причиняющее сильную боль, пошел к врачу. Артист три дня провел в больнице. Инфекция могла отравить его кровь, и тогда никакие доктора бы не помогли.

Сильвестр Сталлоне, «Рокки 4» (1985)

Сильвестр Сталлоне. Фото: кадр из к/ф «Рокки 4», реж. Сильвестр Сталлоне, 1985 г.

Избитое лицо и победный крик на перекошенном ударами лице — вот, что сделало Сталлоне суперзвездой. Но это только то, что видно на экране. Историю о целеустремленном спортсмене написал сам актер, после успеха первого «Рокки» он выступил и в качестве режиссера остальных частей. В четвертой в соперники себе выбрал могучего Дольфа Лундгрена, после чего, возможно, испытывал некоторые сожаления.

На площадке, настраивая партнера, Сталлоне просил его делать максимум для реалистичности боя. Забудь, говорил, про хореографию, вмажь мне как следует. Ну, тот и вмазал. Лундгрен так избил беднягу, что тот провел девять дней в отделении интенсивной терапии. Врачи объяснили Сильвестру, что удар коллеги заставил его сердце удариться о грудную клетку. Травма по силе сопоставима с последствием лобового столкновения! No pain, no gain, как говорится.

Джеки Чан. Любой фильм с Джеки Чаном

Джеки Чан. Фото: кадр из к/ф «Великолепный», реж. Винсент Кок, 1999 г.

Не упомянуть в этой подборке легенду во плоти — преступление. На его счету почти полторы сотни фильмов, а профессиональным каскадерам стоит в очереди стоять за советом мастера. Снимая боевики, их режиссер, актер, постановщик трюков, сценарист и оператор в одном лице Джеки Чан получил столько травм, сколько можно себе представить. Рассказывая о переломах, он упоминает все части тела и лица. Как говорит сам артист, он повредил каждый дюйм — от шляпы до пальцев ног, и заработал «дыру в голове». Сломанная лодыжка при прыжке с крыши на крышу — не смешите! Пролететь несколько этажей и приземлиться на землю лицом — да не вопрос!

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Майкл Джей Фокс, «Назад в будущее — 3» (1990)

Майкл Дж. Фокс. Фото: кадр из к/ф ««Назад в будущее — 3», реж. Роберт Земекис, 1990 г.

Еще один герой, которого чуть не повесили на Диком Западе. Майкл Дж. Фокс перед съемками тренировался, все прошло без сучка без задоринки. Но когда дошло до чистовой работы, дал маху. Он не успел подставить руку под веревку, и его шею сдавило не на шутку. Актер потерял сознание, так как не мог дышать, и повис. Прошло несколько секунд прежде чем режиссер Роберт Земекис понял, что Фокс не играет. Как шутил сам артист, хоть его и считали талантливым, вдруг стало ясно — даже он не исполнил бы роль задушенного человека так убедительно.

Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры: Сойка-пересмешница» (2014-2015)

Дженнифер Лоуренс. Фото: кадр из к/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница», реж. Фрэнсис Лоуренс, 2014 г.

Очередная часть «Голодных игр» обернулась для главной героини суровым испытанием. Лоуренс едва не задохнулась, пробираясь по темному туннелю с коллегами-актерами. Во время съемок сцены из строя вышла дымовая машина, густой дым заполнил туннель. Артисты ничего не видели, не могли дышать, не понимали, где искать выход из страшной ловушки. Пока их вытаскивали, бедолаги переживали по-настоящему страшные минуты. После спасенные еще долго не могли прийти в себя из-за стресса, сильной тошноты и головокружения.

Ну как, хочется еще называть актеров белоручками? Тогда специально для вас — ранее 5-tv.ru публиковал список артистов, погибших во время съемок.