Чувства на грани помешательства: как отличить любовь от зависимости

Психолог рассказала, как люди попадают в ловушку нездоровых отношений и как из нее выбраться.

Встретить любовь всей жизни — эта мечта может превратиться в навязчивую идею, абсолютно губительную. Многие влюбленные не ощущают разницы между настоящим чувством и зависимостью от партнера. В материале «Известий» клинический психолог Дарья Серебрякова рассказала, как люди попадают в нездоровые союзы и можно ли «вылечить» безумную привязанность.

Главный признак больных отношений — их разрушительное влияние на все сферы жизни человека. Страдает психика, меняется характер, появляется агрессия и тенденция к изоляции. Зависимый человек теряет связь, ссорится со всеми близкими. Кроме одного. Самая крайняя степень помешательства на партнере — любовный бред, с ним работают психиатры. Одержимые всюду преследуют объект страсти, тратят все деньги на подарки и даже могут напасть на него. Иногда сам объект даже не подозревает, что стал чьей-то манией.

«При шизофрении или деменции пожилые люди (чаще женщины) могут впасть в состояние болезненного чувства по отношению к известному политику или исполнителю песен, которых видят на экранах телевизоров. Людям даже кажется, что знаменитость обращается непосредственно к ним. Формируется бред влюбленности», — отмечает Серебрякова.

Более легкой формой можно назвать эмоциональную зависимость или созависимость. В таких отношениях человек ради партнера забывает о себе и своих интересах, он или работает сверх меры, чтобы покрыть траты на возлюбленного, или отказывается от карьеры, бросает учебу, если ревнивец требует постоянно быть рядом. По факту буквально лишает себя жизни вне отношений с абьюзером.

Как отмечает Серебрякова, созависимые отношения свойственны людям с расстройствами личности, тревожным типом привязанности и тяжелой непереносимостью одиночества. Тревожный тип привязанности формируется и на фоне воспитания — от недостатка опеки или гиперопеки родителей. В итоге даже если одержимый страдает от домашнего насилия, он будет терпеть и продолжит жертвовать всем ради любимого. Погрязнет в кредитах, разорвет родственные связи, лишит себя будущего, пойдет на преступление, закроет глаза на сексуальное насилие над собственными детьми. И все это он будет делать во имя отношений, в которых глубоко несчастен.

«Психиатрия не спрашивает ваш паспорт, диплом или банковский счет. Подобные проблемы характерны для любых слоев общества, а также для людей с разным уровнем образования и доходов», — говорит психолог.

Чтобы выздороветь, необходимо «включить» критическое отношение к себе, осознать свою болезнь. Только по своей воле он сможет успешно пройти курс психотерапии — семейной и личной. Как поясняет психолог, проблемы созависимости и абьюза в отношениях чаще всего «всплывают», когда пары обращаются к специалистам, чтобы наладить жизнь дома или на работе — то есть побороть последствия зависимости.

«Обычно работа с пациентом в этом случае длится от года и больше. Бывают случаи, когда удается решить вопрос значительно быстрее. Это если человек уже знает о своих проблемах и заранее начал серьезно работать над собой», — добавляет эксперт.

Исцеление начинается с нормализации сна и возвращения аппетита, повышения интереса к собственной судьбе. Возвращается общение с друзьями и родственниками, вовлеченность на работе, забота о своем здоровье. Почувствовав снова вкус к жизни, человек обретает мотивацию для дальнейших позитивных перемен.

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