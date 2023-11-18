Малефисента с замашками Вествуд: стилист раскрыла секрет оглушительного успеха Мишель Лами

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 244 0

Стилист Ким: Мишель Лами выделяется своим уникальным стилем в 79 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nataliya Petrova; Личный архив Ольги Ким; 5-tv.ru

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Татуировки на фалангах пальцев, золотые зубы и массивные браслеты — три обязательных составляющих образа Мишель Лами. Какие особенности ее облика заставляют трепетать дизайнеров?

Мишель Лами, уроженка Франции и дочь выходцев из Алжира, вовсе не из тех дам, которые довольствуются славой мужа — дизайнера Рика Оуэнса. В свои 79 лет она поймала волну и быстро стала молчаливой музой своего творческого супруга. Возраст не мешает знаменитости примерять самые невероятные наряды, умело сочетая их с татуировками на пальцах и огромными украшениями. Неоднократно Лами своими светскими выходами заставляла стилистов и имиджмейкеров буквально хвататься за головы: настолько некоторые ее образы ошарашивали специалистов.

В беседе с 5-tv.ru стилист Ольга Ким раскрыла секрет успеха смуглой леди, чей стиль напоминает колдунью Малефисенту с замашками Вивьен Вествуд. По словам эксперта, экзотика, которую Лами избрала в качестве своей фирменной черты, и принесла ей оглушительную популярность.

«У нее, конечно, очень эксцентричный стиль, и она использует чаще всего микс разных стилей. Это и этностилистика, и готическая стилистика, и даже некий такой футуризм и натуральный стиль. Но в целом, конечно, она создает очень эксцентричные образы. У нее очень яркий акцент на макияж, гигантские украшения и, в основном, темные цвета», — подчеркнула она главные особенности стиля француженки.

По словам Ким, основу своего стиля Лами выстраивает вокруг дизайнерских деталей, нередко делая акцент на витиеватых украшениях и многослойности.

«Часто она использует какую-то дизайнерскую одежду. То есть это одежда не просто кэжуал или нарядная, а прямо какие-то очень необычные формы. Она это надевает, чтобы выделиться, следует какому-то стилю, крайне творческий, необычный человек. У нее очень много в темной гамме цветов, все это уходит в готику. Отмечается много головных уборов необычных. Из всех ее фотографий мне очень запомнился ее образ, где она выбрала кожаный наряд (пиджак или платье со смотрящими вверх заостренными плечиками). Это некая отсылка к средневековым костюмам, что тоже выглядит очень необычно и немножечко даже зловеще», — вынесла соответствующий вердикт она.

В мировой прессе Лами получила негласное прозвище «самый знаменитый гот в мире». Ему она, как оказалось, обязана бешеной любовью к черной одежде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина назвала самого стильного артиста отечественной эстрады.

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