Магнитные бури: что это такое и как они влияют на человека

Зависимость от этого явления отмечают многие люди.

Ученые то и дело предупреждают о магнитных бурях. Но не каждый знает, что это за явление и как оно воздействует на человека и даже технику. Что нужно об этом знать — читайте в материале 5-tv.ru.

Что такое магнитная буря

Это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые нарушают его обычный ход. Зависят они от космической погоды — изменений, вызванных вспышками на Солнце. И могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Ученые подразделяют мощность магнитных бурь на пять уровней. Обозначают знаком G. Так можно понять степень влияния этого явления на Землю и людей.

G1 — незначительные магнитные бури, особого влияния не оказывают, люди могут даже не почувствовать воздействия.

G2 — умеренные. Иногда вызывают перепады напряжения, влияют на движение космических аппаратов и на полярные сияния, пишет газета Коммерсантъ.

G3 — сильные. Напрямую воздействуют на энергосистемы, вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

G4 — тяжелые. В этом случае могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения или ухудшится спутниковая навигация и радиосвязь.

G5 — экстремально сильные. Здесь уже могут наблюдаться серьезные проблемы с электросетью и неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Как магнитные бури влияют на людей

Среди наиболее частых симптомов во время магнитных бурь встречаются: головная боль, бессонница, слабость, тахикардия, перепады артериального давления.

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В особой группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку воздействие магнитных бурь напрямую влияет на кровообращение.

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