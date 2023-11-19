С 2014 года одним из главных спонсоров киевского режима стали США.

Поставки западного оружия Украине можно сравнить с деятельностью наркодилеров, которые заманивают в свои сети пробниками, а потом пользуются полной зависимостью клиента и делают с ним, что хотят.

Все началось в 2014-м — с мелких партий. Переворот был в феврале, а уже в марте США и союзники отправили 400 тысяч сухпайков, бронежилеты, одежду, обувь, аптечки. Все выглядело невинно. Потом приехал Байден лично, на тот момент вице-президент, и предложил кое-что покрепче — бронированные внедорожники, грузовики, шлемы. На первой стадии наркомании возникает психологическая зависимость — зрачок расширяется у Петра Порошенко, как у наркомана, внутри зрачка светится значок НАТО и крутятся виды вооружений. С дозой — веселей. На Украину потянулись инструкторы — дилеры, которые учили воевать и нахваливали натовское оружие.

Политики так часто говорили про «нелетальную» помощь, что приставка «не» поистрепалась, и поставляемое оружие, например, ПТРК Javelin, начали называть оборонительным. Это как принимать наркотики в медицинских целях. Уже не все было бесплатным, но кое-что еще перепадало. В 2017-м стремление в НАТО прописали в Конституции, а украинскую армию начали переводить на стандарты альянса. В пять раз увеличились и поставки вооружений.

Наступил второй этап — физической зависимости. В 2022-м дозы стали бесконтрольными, а «средства» все более «тяжелыми». Дошли до танков. Это финальный, третий этап зависимости. Когда в организме или государстве — необратимые процессы. Убери «порох» и железо — и начнется ломка. И тут благодетели цинично заявляют — дальше по предоплате. Нет денег? Возьмите в долг. У кого? А у нас же. Лечение возможно, но нужно согласие пациента.