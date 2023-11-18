В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на игру Fortnite

По мнению главы МИД Венгрии, значительная часть европейской политической элиты «потеряла рассудок».

Официальные лица Евросоюза (ЕС) воспринимают вооруженный конфликт на Украине как эпизод в компьютерной игре Fortnite. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе своего выступления на съезде правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, трансляцию мероприятия обеспечил телеканал М1.

«Есть те (В ЕС. — Прим. ред.), кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite… Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — сказал Сийярто.

По мнению министра, затягивание украинского конфликта через поставки военной помощи из западных государств приводит только к новым жертвам и разрушениям, Киеву нужен мир, а не оружие. При этом упомянутые им политики из ЕС считают свое участие в накачивании Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами поддержкой и способом достижения мира.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал нежелание помогать Киеву из-за отсутствия у властей воюющей страны собственно цели. Он подчеркнул, что украинская власть идет по пути, который ни к чему не ведет. В этом Будапешт не может ее поддерживать. Венгерское правительство с первых дней спецоперации отказалось направлять на Украину вооружения и допускать транспортировку военной помощи через свою территорию. А также выразило протест планам ЕС на выделение из бюджета 20 миллиардов евро на эти цели.

Во время выступления Петер Сийярто еще раз напомнил слушателям, что руководство Венгрии не собирается отступаться от своего решения относительно конфликта. Он отметил, что Будапешт и впредь будет руководствоваться «здравым смыслом и национальными интересами».

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил США в ситуации на Украине.