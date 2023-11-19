МИД РФ назвал сложной ситуацию с эвакуацией из Газы через КПП «Рафах»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 40 0

МИД РФ: из Газы эвакуированы 558 из 900 обратившихся за помощью граждан России

МИД РФ назвал сложной ситуацию с эвакуацией из Газы через КПП «Рафах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Кто и как сейчас спасает соотечественников? В чем особенные трудности?

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о продолжающейся эвакуации россиян из сектора Газа. В ведомстве обратили внимание на то, что ситуация с эвакуацией через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа продолжает оставаться сложной.

«Обстановка вокруг погранперехода „Рафах“ остается сложной. Вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно — с учетом непрекращающихся боестолкновений, ограниченности пропускных возможностей КПП», — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Сообщается, что в воскресенье, 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа срочно покинувших сектор Газа — 120 граждан России и палестинцев (членов семей).

Представители российского МИД в «Домодедово» встретили их и помогли с оформлением документов, сопроводили при прохождении пограничного и миграционного контроля.

По данным министерства, в общей сложности из Газы к настоящему времени эвакуированы 558 из около 900 попросивших о помощи соотечественников и членов их семей. 408 человек из этого списка уже доставлены силами спасательного ведомства из Египта в Россию.

Также в публикации подчеркивается, что на данный момент предпринимаются все соответствующие меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации россиян из полыхающего палестинского анклава.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек.

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