МИД РФ назвал сложной ситуацию с эвакуацией из Газы через КПП «Рафах»
МИД РФ: из Газы эвакуированы 558 из 900 обратившихся за помощью граждан России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Кто и как сейчас спасает соотечественников? В чем особенные трудности?
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о продолжающейся эвакуации россиян из сектора Газа. В ведомстве обратили внимание на то, что ситуация с эвакуацией через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа продолжает оставаться сложной.
«Обстановка вокруг погранперехода „Рафах“ остается сложной. Вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно — с учетом непрекращающихся боестолкновений, ограниченности пропускных возможностей КПП», — говорится на официальном сайте МИД РФ.
Сообщается, что в воскресенье, 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа срочно покинувших сектор Газа — 120 граждан России и палестинцев (членов семей).
Представители российского МИД в «Домодедово» встретили их и помогли с оформлением документов, сопроводили при прохождении пограничного и миграционного контроля.
По данным министерства, в общей сложности из Газы к настоящему времени эвакуированы 558 из около 900 попросивших о помощи соотечественников и членов их семей. 408 человек из этого списка уже доставлены силами спасательного ведомства из Египта в Россию.
Также в публикации подчеркивается, что на данный момент предпринимаются все соответствующие меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации россиян из полыхающего палестинского анклава.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек.
- 19 нояб
- Эвакуируют всех в экстренном порядке: подробности о ситуации в Газе
- 19 нояб
- «Ни воды, ни еды»: больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать
- 19 нояб
- Байден: конфликты в Израиле и на Украине обернутся прогрессом для мира
- 19 нояб
- А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма
- 18 нояб
- В результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек
- 18 нояб
- Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа
- 18 нояб
- Рискованная рокировка: где боевики ХАМАС прячут заложников
- 18 нояб
- Журналист Херш: Нетаньяху сорвал согласованную США сделку с ХАМАС по заложникам
- 17 нояб
- Снова дома: третья группа россиян прилетела из сектора Газа
- 17 нояб
- «Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия
Читайте также
86%
0.17 96.77
0.18
Нашли ошибку?