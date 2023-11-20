Я буду любить тебя вечно: звезды, похоронившие своих детей
Актриса Елена Захарова похоронила родную дочь Анну-Марию
Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев
Знаменитости в силу профессии обязаны скрывать свои чувства. Даже когда на душе невозможно плохо. О некоторых трагедиях публика не знает по сей день.
Судьба несправедлива, и порой родителям приходится хоронить и оплакивать своих детей. От такого кошмара не застрахованы даже звезды кино и сериалов. Они ведь тоже обычные люди, у которых есть печали и заботы. Правда, не всегда и не всем они готовы рассказать о своих трагедиях.
Игорь Ливанов
Актер Игорь Ливанов, известный по роли в боевике «Тридцатого уничтожить!», дважды за свою жизнь пережил ужасные трагедии. Его первая жена, актриса Татьяна Пискунова, вместе с дочерью Ольгой погибла в 1987 году в одной из самых страшных железнодорожных катастроф за всю историю Советского союза. Грузовой поезд с неработающими тормозами въехал в стоявший на рельсах пассажирский состав, и те, кто был в последнем вагоне, включая Татьяну и Олю, погибли моментально.
Ирина Безрукова
Второй женой Игоря Евгеньевича стала Ирина Бахтура, которая родила ему сына Андрея, но позднее ушла к Сергею Безрукову. Ливанов поддерживал контакт со своим отпрыском, довольствуясь ролью «воскресного папы», но в марте 2015 года Андрея не стало. Мать юноши сутки не могла связаться с ним и потому обратилась в милицию. Участковый вскрыл дверь квартиры и обнаружил тело Андрея в ванной: по официальной версии, молодой человек поскользнулся и неудачно ударился виском о кафельную плитку.
Джон Траволта
Джон Траволта, которого в нашей стране знают если не по мюзиклу «Бриолин» (Grease), то по тарантиновскому «Криминальному чтиву» (Pulp Fiction), с 1991 года женат на актрисе Келли Престон. Та родила Джону троих детей, но их старший сын Джетт погиб, когда ему было 16, в ванной комнате дома Траволты на Багамских островах. Жизнь юноши унес эпилептический припадок, вызванный синдромом Кавасаки.
Горькая ирония ситуации заключается в том, что существуют лекарства, которые могли помочь Джетту и в теории свести к минимуму риск возникновения припадка, но Траволта, будучи приверженцем церкви сайентологии, отрицал медикаментозное лечение.
Елена Захарова
Актриса Елена Захарова потеряла дочь Анну-Марию, когда той не исполнился даже годик. В восьмимесячном возрасте малышка подхватила острую вирусную инфекцию, которую врачи приняли за обычную простуду. Анну-Марию госпитализировали слишком поздно, и спасти девочку уже не удалось. После смерти дочери от Елены ушел первый муж, бизнесмен Сергей Мамонтов — по словам актрисы, общее горе не сплотило, а разлучило их.
Сильвестр Сталлоне
Старший сын легендарного Сильвестра Сталлоне от актрисы Саши Зак, Сейдж Мунблад Сталлоне, пошел по стопам родителей. Он снимался в фильмах и пробовал свои силы в качестве режиссера и композитора. Летом 2012 года Сейдж был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Как позднее выяснилось, в десятилетнем возрасте у юноши обнаружили шумы в сердце, свидетельствующие о предрасположенности к сердечным заболеваниям. В отличие от знаменитого отца, Сейдж не слишком усердно занимался спортом, порой позволял себе вредную пищу и много курил. В 36 лет его жизнь оборвал вызванный атеросклерозом сердечный приступ.
Александр Домогаров
Дмитрий Домогаров, сын Александра Домогарова от брака с Натальей Сагоян, работал в одном из московских банков и не рассказывал даже друзьям о своем родстве со знаменитым актером. В свою очередь, Александр Юрьевич не слишком много внимания уделял своему первенцу.
7 июня 2008 года потерявший управление джип врезался в Дмитрия и двух его коллег, вышедших с работы. Удар подбросил 23-летнего Домогарова в воздух, и при приземлении молодой человек ударился головой об асфальт. Через несколько минут на место ДТП прибыла «скорая», но в больнице Дмитрий скончался от полученных травм.
Наталья Кустинская
Актриса Наталья Кустинская, которую многие наши читатели помнят хотя бы по эпизоду «Галочка, ты сейчас умрешь!» из культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию», в браке с переводчиком Олегом Волковым родила сына Дмитрия, которому позднее дал свою фамилию третий муж Кустинской, космонавт Борис Егоров.
В возрасте 13 лет Дмитрий Егоров сыграл свою единственную роль в кино, снявшись в фильме Ролана Быкова «Чучело», но актером не стал, а поступил на экономический факультет МГИМО. Будучи студентом, Дмитрий женился, но его ребенок родился с гидроцефалией и умер, не прожив и года. После этого брак Егорова распался.
По словам подруг Кустинской, Дмитрий и его новая сожительница Ольга употребляли наркотики, при этом последняя порой становилась буйной и могла избить Егорова. 20 октября 2002 года Дмитрий вышел на прогулку и не вернулся домой. Позднее его матери позвонили из милиции и сообщили, что тело Егорова нашли и что он умер от сердечной недостаточности. Тем не менее в прессе ходили слухи, что Дмитрия нашли с проломленной головой.
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