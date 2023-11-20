Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» объявлен в международный розыск

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34 0

МВД потребовало заочно арестовать ресторатора Александра Орлова.

Основатель сетей «Тануки» и «Ерш» объявлен в международный розыск

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

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Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в международный розыск. МВД РФ требует заочно арестовать ресторатора в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.

Мужчина обвиняется по статье УК РФ о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием, передает ТАСС.

По сообщениям СМИ, сам Орлов продал в прошлом году свои активы в РФ и покинул страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская певица Джамала объявлена в розыск в России.

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