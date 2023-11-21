Вылетел через лобовое, но выжил: детали жесткого ДТП в Ханты-Мансийске

Эфирная новость 38 0

Автомобиль врезался в столб в Ханты-Мансийске

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.

В Ханты-Мансийске легковушка на большой скорости врезалась в столб. Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. Видно, что машина перевернулась, а мужчину выбросило из салона прямо на тротуар.

Пролетев с десяток метров, он выжил, его отвезли в больницу с многочисленными травмами. В причинах ДТП сейчас разбираются — предварительно, автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье перевернулся школьный автобус. До этого в регионе прошел дождь, а после температура ушла в минус, улицы и тротуары превратились в сплошной каток.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:41
«Где тут дипломатия?» — в Сети раскритиковали слова Бербок про Евромайдан
11:32
Сам нянчил детей и ушел от знаменитой жены к другой: что не так в жизни Павла Трубинера
11:22
Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США
11:16
Кредит недоверия: медцентр в Петербурге начал вгонять пациентов в долги
10:54
Вылетел через лобовое, но выжил: детали жесткого ДТП в Ханты-Мансийске
10:53
«Майдан-3»: Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота на Украине

Сейчас читают

Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд