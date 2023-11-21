«Этой…» — Джо Байден перепутал Тейлор Свифт и Бритни Спирс

Эфирная новость 22 0

Джо Байден перепутал Тейлор Свифт и Бритни Спирс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Команда главы Белого дома прикладывает неимоверные усилия, чтобы президент поменьше появлялся перед камерами.

Очередную свою оговорку американский лидер Джо Байден посвятил Дню благодарения. Во время традиционной церемонии помилования индейки он сравнил трудный путь птицы в Белый дом с покупкой билетов на концерт Тейлор Свифт — правда, умудрился перепутать последнюю с Бритни Спирс, которая давно уже выступает разве что в соцсетях.

«Можно сказать, что это даже сложнее, чем получить билет на концерт, этой… на тур Бритни. Она сейчас в Бразилии, где очень тепло…» — отметил глава государства.

Команда Байдена прикладывает неимоверные усилия, чтобы президент поменьше появлялся перед камерой. А если этого не избежать, делают все, чтобы на публичных мероприятиях он не казался таким неуклюжим.

По данным издания Politico, для Байдена сейчас разрабатывают специальную обувь, которая должна уменьшить риск падений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой.

 

-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации
13:12
«Изощренная форма»: Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал
13:05
Решение есть: как правильно заводить машину в мороз, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт
12:59
«Этой…» — Джо Байден перепутал Тейлор Свифт и Бритни Спирс
12:56
«Ждуны затаились»: в ЦИК заявили о начале работы с целью срыва выборов в РФ
12:51
«Восстановить доверие»: НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией

Сейчас читают

Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд