Шойгу рассказал о потерях ВСУ в живой силе и технике за ноябрь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

Шойгу: за ноябрь ВСУ потеряли более 13,7 тыс боевиков и 1,8 тыс единиц техники

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российская армия продолжает снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях.

С начала ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 13,7 тысячи боевиков в зоне конфликта. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках заседания коллегии ведомства.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 тысяч 700 человек», — прокомментировал он.

Шойгу добавил, что в текущем месяце урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Украинские нацисты лишились около 1,8 тысячи единиц различного вооружения.

В оборонном ведомстве также сообщили, что участились случаи сдачи боевиков армии Украины в плен к российским солдатам. Враг начал четко осознавать бессмысленность попыток прорвать линию обороны армии России, подчеркнул Шойгу.

Министр заверил, что российские военнослужащие продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях. Бойцы ВС России, отметил он, успешно справляются с поставленными задачами в зоне спецоперации и показывают мужество в самых суровых фронтовых условиях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики Украины открыли «охоту» на мирных граждан с помощью дронов.

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