Спешил на репетицию: погиб молодой актер Максим Шахров

В возрасте 27 лет погиб молодой актер Максим Шахров
Фото: teatr-istra.ru Сайт Истринского драматического театра
Артисту было всего 27 лет.
В страшном ДТП погиб актер Максим Шахров. Ему было всего 27 лет. Об этом сообщили в Истринском муниципальном драматическом театре.
«Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию», — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Коллеги и близкие артисты отмечают, что Шахров был жизнерадостным и талантливым человеком. И он очень любил свою работу. В труппу театра был принят в 2020 году сразу после окончания университета. За три года успел сыграть 23 роли в различных постановках — «Тайна волшебных часов», «Капризная принцесса», «Бременские музыканты», «Золушка», «Укрощение строптивой» и других.
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