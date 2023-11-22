Европарламент опубликовал в соцсети карту с Крымом в составе России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 48 0

Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился

Европарламент опубликовал в соцсети карту с Крымом в составе России

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Неужели Европа признала принадлежность полуострова российской территорией?

Европарламент опубликовал карту в соцсети X (прежнее название Twitter), на которой Крым включен в состав России. Однако вскоре после этого пост был удален. А сам орган законодательный власти принес извинения «за ошибку».

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», — сказано в публикации.

Спустя некоторое время Европарламент опубликовал «обновленную версию» карты, в которой Крым находится уже не в составе РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

При этом отдельные лица из тех же недружественных стран придерживаются иного мнения. Так, например,  экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России. Он указал, что Киев должен навсегда забыть про полуостров, поскольку он был российским с исторических времен.

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Европарламент опубликовал в соцсети карту с Крымом в составе России

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