На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ибрагима из Якутии

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна семилетнему Ибрагиму из Якутии. У мальчика — детский церебральный паралич. Родители делают все, чтобы поставить ребёнка на ноги. Однако Ибрагиму становится хуже. Нужна срочная операция. На нее требуется один миллион 118 тысяч рублей. У семьи таких денег нет. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Несмотря на бесконечные осмотры врачей и процедуры, Ибрагим находит силы на любимые развлечения. В графике — попросить маму почитать любимые стихи, а после, конечно, поиграть.

Занимается Ибрагим каждый день, ему это очень нравится. Он старательно выводит лучики у солнца. Но удержать карандаш с каждым днем все сложнее. У мальчика — детский церебральный паралич.

«У Ибрагима произошло — гипоксия во время родов. Ребенок родился, был синенький он не заплакал. Его перевели в реанимацию», — рассказывает мама мальчика.

Две недели он провел на ИВЛ. Мальчика чудом удалось спасти. Казалось, все переживания позади. Но мама начала беспокоиться — в полгода он так и не научился переворачиваться. Тогда и поставили диагноз.

«Не хотелось в это верить. Просто тяжело, но мы решили вопреки всему поставить ребенка на ноги», — говорит мама Ибрагима.

И это почти удалось. Ибрагим вместе с мамой за шесть лет увидел чуть ли не всю страну. Они лечились в реабилитационных центрах Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Ростова-на- Дону. Каждый день — физиопроцедуры, уколы ботулотоксина, массаж и ЛФК. Невероятная стойкость и выдержка сына дает силы и родителям не сдаваться.

«Ибрагим у нас очень умный мальчик, он все понимает прекрасно, что мы ему говорим. Буквы уже алфавит все знает, умеет считать до десяти, потихоньку готовимся к школе», — говорит мама мальчика.

После долгих тренировок и только опираясь на маму, он научился делать робкие шаги. Каждое движение причиняет боль. Состояние ухудшается. Если не провести срочную операцию на спинном мозге, Ибрагим окажется навсегда прикованным к кровати.

«Ребенок растет и спастика нарастает, но по мере удлинения кости в ногах единственный способ справиться с напряжением мышц нижних конечностей позволяет операция, которая называется селективная дорсальная ризотомия», — говорит заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева — Дмитрий Зиненко.

После этого Ибрагиму придется учиться ходить заново. Но это родителей не пугает, в отличие от суммы, которая нужна на операцию и реабилитацию — один миллион 118 тысяч рублей. Таких денег у семьи из маленького села в Якутии нет. Мама мальчика круглосуточно с сыном, а муж работает в школе учителем.

Ибрагим, который пока находится в больничной палате, на Новый год загадал желание — забыть про инвалидную коляску и встать на ноги. И у каждого из нас есть возможность подарить мальчику настоящее чудо.