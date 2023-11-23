Громкий скандал и одиночество: куда пропала звезда 1990-х Ирина Отиева
Отиева пристрастилась к алкоголю
Фото: © РИА Новости / Ю. Луньков
Певица, которая некогда была востребована наравне с нынешними звездами, закрылась от публики и не хочет, чтобы о ней что-то знали.
Стало известно, куда пропала одна из самых ярких звезд российской эстрады Ирина Отиева. Как сообщило издание dni.ru, завидной судьбой артистка похвастаться не может.
В конце января 2020 года на одном из федеральных каналов вышло ток-шоу об исчезнувшей Отиевой. Знакомые артистки тогда рассказали, что страдающей алкоголизмом и депрессией исполнительнице нужна помощь. Были также продемонстрированы кадры, на которых знаменитость, сидя на своей кухне в не очень опрятном виде, жалуется журналистам на скромную пенсию, на забвение публики и коллег по цеху. Однако сама Отиева тогда объяснила, что это была провокация и ее, больную, снимали на скрытую камеру.
Так или иначе, все же счастливой судьбу певицы назвать нельзя, ведь она к 65 годам так и не вышла замуж. Поэтому и живет в уединении с собой. Однако близкие люди все же у Отиевой есть — дочка Злата, которая, как и мама, выбрала музыкальную сцену. Однако одной быть не захотела и создала собственную семью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала актриса Амалия Мордвинова.
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