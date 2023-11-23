«Беспрецедентное кровопролитие»: Россия обратила внимание ООН на гибель детей в секторе Газа

О важности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке накануне говорил и Владимир Путин.

Гибель ни в чем не повинных жителей сектора Газа, в том числе детей, вызывает у России серьезное беспокойство. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред нашей страны.

И привел шокирующие цифры — за месяц в Газе погибло больше детей, чем суммарно во всех мировых конфликтах за несколько лет. При этом израильское руководство называет жертвы всего лишь сопутствующими потерями.

«Нельзя оправдать убийства и насилие, которому подверглись мирные жители Израиля. <…> Вместе с тем последовавшая за этим карательная акция Израиля против сектора Газа, включая наземную операцию, вылилась в беспрецедентное по своим масштабам и размаху кровопролитие на оккупированной палестинской территории», — говорит Василий Небензя.

О важности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке накануне говорил и Владимир Путин. Президент подчеркнул, что спасение людей из зоны конфликта — это святая обязанность для нашей страны.

Также эта тема получила отражение на онлайн-саммите «Большой двадцатки». При этом канадский премьер Джастин Трюдо неожиданно заговорил о росте антисемитизма, забыв, как недавно в парламенте его же страны выступал нацист, убивавший евреев на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками.