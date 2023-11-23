Хрупкое перемирие: Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

Сделка пройдет в два этапа.

Израиль и ХАМАС договорились. Хрупкое перемирие в Секторе Газа наступит в четверг с 11-ти утра по московскому времени. Соглашение о временном прекращении боевых действий подтвердил представитель руководства ХАМАС. А прямо сейчас армия обороны Израиля наносит новые мощные удары по палестинскому анклаву, стремясь стереть его с лица земли. К тому, что пауза в войне будет короткой, готовы и в окружении Нетаньяху, и в ХАМАС. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок оценил взрывоопасную обстановку.

Говорить о прекращении огня — не значит снижать напряженность обстрелов. ЦАХАЛ по-прежнему уничтожает то, что считает нужным. Ровняет с землей оставшиеся здания в Газе. И продолжают наносить удары по территории Ливана. Целятся в объекты «Хезболлы». Но скоро все прекратиться. На время. Главная новость конфликта — стороны договорились о прекращении огня, чтобы обменяться заложниками.

«Эта сделка может стать переломным моментом в войне. Будет освобождено 150, а может и 180 наших заключенных. За каждых трех палестинцев освободят одного израильского пленника», — говорит глава комиссии по вопросам заключенных в администрации Палестинской автономии в Рамалле Кадура Фарес.

В руках главы палестинской комиссии по делам заключенных списки тех, кого должен отдать Израиль. Курс один к трем и освобождать будут партиями. Сделка пройдет в два этапа: ХАМАС отпустит полсотни человек за первые четыре дня. Потом, если все пойдет по плану, еще за 33 тридцать. Военнослужащие в обмене не участвуют. И количество освобожденных могло бы быть большим. Но сам факт, что стороны пришли к соглашению, приветствует большинство стран мира. Положительно об этом высказались сегодня в Кремле.

«Это первая хорошая новость из Газы за очень длительное время. Россия и большинство мировых стран призывали к перемирию и гуманитарным паузам. Ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сделка между ЦАХАЛ и ХАМАС — результат усилий Катара и Египта. Остановить жесточайшее кровопролитие многочисленные высокопоставленные гости из США так и не смогли. Ситуация в Газе по-прежнему сложная. Шаткие договоренности между непримиримыми сторонами конфликта могут сорваться в любой момент. В Израиле много противников перемирия. Например, министр национальной безопасности не доволен паузой в боях. И премьер четко дал понять, что бои продолжатся.

«Я хотел бы подчеркнуть: мы находимся в состоянии войны. И мы будем продолжать сражаться, пока не достигнем всех наших целей. Война делится на этапы, как и процесс освобождения заложников. Но мы не остановимся, пока не добьемся окончательной победы», — сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Но что именно Израиль считает окончательной победой? В планы точно не входит сохранение инфраструктуры Газы. Вслед за уничтожением зданий, солдаты ЦАХАЛ принялись взрывать подземные ходы и зачищать разрушенные кварталы. Вечером обменные списки передадут сторонам. И тогда — возможно — с завтрашнего убийства и взрывы прекратиться. Но точно продолжаться снова — вопрос только в том, сколько дней продлиться передышка.