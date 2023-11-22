Зеленский готовится к бегству? Украина вложила в госдолг США половину американской помощи
Украина вложила в госдолг США половину американской помощи
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Для чего киевский режим начал резко выводить активы?
Украина вложила в госдолг США половину американской помощи, полученной на противостояние с Россией. Из почти 23-х миллиардов долларов, выделенных Киеву администрацией Байдена, около 11-ти миллиардов режим Зеленского фактически вернул Вашингтону. Инвестировал в государственные облигации Штатов. Об этом стало известно сегодня из американской финансовой отчетности.
Всего Киев вывел за рубеж уже более 24-х миллиардов долларов — то есть больше половины всех инвалютных резервов. И это рекордный показатель за 12 лет. Всего за год процесс ускорился более чем в три раза, и это еще одно свидетельство, что режим Зеленского готовится к бегству, заранее выводит активы.
В США признают: без помощи Запада вся экономика Украины рухнула бы за считанные дни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему переговоры были единственным спасением Украины.
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