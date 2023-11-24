Выпускают хиты и дают концерты: пять самых ярких звезд шоу «Голос», о которых все забыли

Слава этих по-настоящему талантливых людей оказалась очень краткосрочной. Где сегодня главные звезды шоу «Голос» и почему они не смогли закрепиться в шоу-бизнесе?

Пожалуй, это уже стало своеобразным законом: артисты, сумевшие набраться опыта и «выстрелить» в шоу «Голос», не очень нужны отечественной эстраде. Практически в каждом сезоне наставникам и преподавателям по вокалу удавалось найти и взрастить настоящих самородков, но ни одной по-настоящему большой звезды за все сезоны проекта так и не появилось. Куда пропали самые яркие участники песенного конкурса и почему о них все забыли?

Александра Воробьева (Третий сезон шоу, подопечная Александра Градского)

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В свое время обаятельная блондинка сумела оставить не у дел даже Ярослава Дронова. Милая и улыбчивая Саша вырвала из рук своего конкурента победу, получив путевку в большую жизнь.

Однако сегодня артиста с псевдонимом SHAMAN знают все, а вот имя Воробьевой помнят немногие. Карьера талантливой исполнительницы потерпела громкий провал.

Сразу после окончания «Голоса» наставник Воробьевой Александр Градский нанял перспективную певицу в штат своего театра «ГрадскийХолл». Планировалось, что в дуэте с Андреем Лефлером она будет рвать сердца всем слушателям.

Однако эффекта «вау» не случилось. А после смерти Градского Воробьева и вовсе стала одной из многих его подчиненных, окончательно потеряв былую индивидуальность.

Стоит отметить, что и репутацию себе исполнительница заработала далеко не безукоризненную. Блондинке приписывали страстный роман с ее наставником.

Отношения мэтра и его подопечной были близкими и доверительными. Зная, что композитор всегда питал слабость к красивым женщинам, зрители заподозрили неладное.

Воробьева домыслы о любовной связи с музыкантом всегда отрицала. В любом случае ни с Градским, ни без него покорить российский шоу-бизнес не вышло. Сегодня Воробьева продолжает писать песни, работает в театре и даже вышла замуж, но похвастаться оглушительным успехом больше не может.

Дарья Антонюк (Второй сезон, подопечная Леонида Агутина)

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Поклонники проекта «Голос» и по сей день вряд ли забыли с концами яркий голос этой конкурсантки. Леонид Агутин был последним из наставников, кто повернулся к начинающей певице, но именно его она выбрала в качестве своего мэтра.

Тогда еще Агутин и представить не мог, что своим выбором он вытянул счастливый билет, а Антонюк приведет его к победе. Из выступления в выступление Дарья смотрелась максимально органично, практически не оставляя шансов на сомнения в собственной победе. Уже после окончания проекта Антонюк прочили громкую карьеру, но не сложилось.

Уже после съемок Даша начала гастролировать с коллегами по проекту, заняла второе место на конкурсе исполнителей «Новая волна», но «выстрелить» по-настоящему у нее так и не получилось. Быстро фамилия Антонюк перестала быть на слуху у поклонников проекта, а сама Дарья переквалифицировалась из певицы в актрису.

Сергей Волчков (Второй сезон, подопечный Александра Градского)

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Мало кто из зрителей проекта помнит, что будущий победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков не сразу попал в шоу. Первый раз, когда он отправил запись с вокалом, он прикрепил неверный файл — и не прошел в следующий этап.

Уже во втором сезоне Волчкову представился второй шанс, и он вытянул счастливый билет, взяв титул победителя. Подопечный Александра Градского неоднократно сознавался, что покойный мэтр не хотел отдавать ему победу, потому что по правилам победитель должен был работать с Universal Music Russia, а Градский мечтал увидеть певца в своей команде.

Однако после долгих совещаний Волчков все равно был объявлен победителем и какое-то время сотрудничал с Градским, работая приглашенным артистом в его театре. Сегодня Сергею Волчкову 35 лет— он умеренно востребованный артист, а еще счастливый семьянин.

Со своей женой Волчков в браке уже десять лет и с удовольствием делится снимками с любимой в соцсетях. Правда, стать таким же популярным как Филипп Киркоров у него все равно не вышло, но сердца публики Волчков завоевать все же успел. И по сей день Волчков выпускает настоящие хиты и дает концерты.

Иеромонах Фотий (Четвертый сезон, подопечный Григория Лепса)

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Одним из самых ярких участников четвертого сезона шоу «Голос» стал иеромонах Фотий. Священнослужитель, в миру известный как Виталий Мочалов, покорил и наставников, и публику своими вокальными данными и в итоге выиграл шоу.

Ожидалось, что сразу после окончания проекта Фотий разорвет медийное пространство: необычный формат исполнения песен в совокупности с внешностью священника должны были стать прорывом.

Впрочем, эмоционального взрыва все же не произошло. Спустя несколько лет гастролей на волне популярности Мочалов вернулся к привычной деятельности, но пения также не бросил.

Артист не скрывает: популярность сказалась на его жизни. Часть гонораров он отправляет на нужды храмов, а однажды Фотий столкнулся с преследованием.

Долгое время одна из поклонниц следила за ним, пыталась взломать аккаунты в его социальных сетях, но так и не добилась успеха. Сегодня музыкант продолжает жить привычной жизнью, а об упущенных возможностях совсем не жалеет.

Дина Гарипова (Первый сезон, подопечная Александра Градского)

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Первооткрывательницей шоу «Голос» по праву считается Дина Гарипова. Именно она под предводительством Александра Градского одержала победу в дебютном сезоне проекта, а уже в 2013 году восходящая артистка участвовала на «Евровидении» в Швеции.

Казалось, перед талантливой певицей точно открыты все дороги, но после оглушительного триумфа, карьера Гариповой пошла на спад. Сейчас Дину можно увидеть на мероприятиях чрезвычайно редко: не так давно Гарипова стала мамой и ставку предпочла сделать на семейное счастье, а не не карьеру.

Известно, что избранник Дины, не стремившийся к публичности, взял на себя половину домашних обязанностей, а также оказывает большую помощь молодой маме с малышом. Помогают супругам и бабушка с дедушкой — так они могут обходиться без няни.

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