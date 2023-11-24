Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО
У мальчика тяжелая форма ДЦП. Ему срочно требуется операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Ибрагим.
У мальчика тяжелая форма ДЦП. Ему срочно требуется операция, а затем — курс реабилитации. Лечение стоит 1 миллион 118 тысяч рублей. У семьи Ибрагима из маленького якутского села таких денег нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 77 тысяч 584 рубля.
Большое вам спасибо!
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