Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО

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У мальчика тяжелая форма ДЦП. Ему срочно требуется операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Ибрагим.

У мальчика тяжелая форма ДЦП. Ему срочно требуется операция, а затем — курс реабилитации. Лечение стоит 1 миллион 118 тысяч рублей. У семьи Ибрагима из маленького якутского села таких денег нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 77 тысяч 584 рубля.

Большое вам спасибо!

Тема:
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