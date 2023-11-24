Ощутили нехватку: грузы для нужд ВСУ застряли на границе Украины и Польши

Из-за этого Киев уже испытывает дефицит зарубежных деталей для беспилотников.

Польские дальнобойщики перекрыли и поставку военной помощи на Украину. Из-за этого Киев уже испытывает нехватку зарубежных деталей для беспилотников.

Фуры с грузами для нужд ВСУ стоят в километровых очередях на границе. Сообщается, что два украинских водителя умерли прямо в машинах.

Но польские перевозчики заявляют, что не пустят движение, пока Евросоюз не отменит для Киева все транспортные льготы. Дешевые услуги украинских компаний становятся более популярными в Европе.

Из-за этого местные терпят серьезные убытки. Протесты начались в ноябре и обещают продлиться еще как минимум до января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство Украины направило ноту протеста в МИД Польши в связи с гибелью уже второго дальнобойщика в длинной очереди на КПП на польско-украинской границе. Аналогичные сигналы украинское посольство направило в администрацию президента Польши и в МВД страны.

Забастовка польских перевозчиков длится уже практически месяц. Они заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам.