«О нас без нас»: в Польше выступили против указаний Евросоюза

Брюссель не должен решать такие вопросы, заявил Матеуш Моравецкий.

Евросоюз с получением ряда полномочий будет вправе решать, «воевать» ли Польше с гипотетическими «российскими войсками». Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий боится, что так и будет. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Российских войск, скажу конкретно. Хотим ли мы быть зависимы от решений Брюсселя или Берлина в этих вопросах? Нет, конечно. Ничего о нас без нас», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша не согласится на изменение трактатов Евросоюза, в которых есть запись о «союзе обороны». Она означает, что Брюссель будет решать, имеет ли Варшава право защищаться от нападения иностранных войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким.