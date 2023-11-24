«О нас без нас»: в Польше выступили против указаний Евросоюза

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Моравецкий переживает, что ЕС будет указывать Польше, воевать ли с Россией

«О нас без нас»: в Польше выступили против указаний Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Брюссель не должен решать такие вопросы, заявил Матеуш Моравецкий.

Евросоюз с получением ряда полномочий будет вправе решать, «воевать» ли Польше с гипотетическими «российскими войсками». Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий боится, что так и будет. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Российских войск, скажу конкретно. Хотим ли мы быть зависимы от решений Брюсселя или Берлина в этих вопросах? Нет, конечно. Ничего о нас без нас», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша не согласится на изменение трактатов Евросоюза, в которых есть запись о «союзе обороны». Она означает, что Брюссель будет решать, имеет ли Варшава право защищаться от нападения иностранных войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким.

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