«Такая чушь»: Песков о строительстве тоннеля под Крымским мостом

Прежде на Западе заявили, что Россия и Китай якобы провели переговоры по этому вопросу.

В Кремле отреагировали на сообщения западных СМИ про секретные переговоры России и Китая по строительству подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тут даже комментировать нечего.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Прежде газета The Washington Post (WP) со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщила, что Россия и Китай якобы провели секретные переговоры по строительству тоннеля под Крымским мостом. Они якобы состоялись в конце октября, результатом якобы стало соглашение Китайской железнодорожно-строительной корпорации (CRCC) участвовать в проектах в Крыму «любой сложности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США помогли Украине атаковать Крымский мост.