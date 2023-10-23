«Секретная операция»: как США помогли Украине атаковать Крымский мост

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 448 0

WP: атаковавшие Крымский мост БПЛА были разработаны с участием ЦРУ

«Секретная операция»: как США помогли Украине атаковать Крымский мост

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Теракт на Крымском мосту Спецоперация

Известно, что киевский режим не способен принимать самостоятельно решения. Российские власти не раз подчеркивали, что именно американцы толкают боевиков на преступления.

Украина разработала беспилотники вместе с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и другими западными службами. Именно эти дроны и атаковали Крымский мост. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — указывается в публикации.

Причем ВСУ заранее предупреждали сотрудников западной разведки, находящихся в Киеве, о планах совершить более крупные удары. И иногда Вашингтон даже выражал опасения, в том числе относительно диверсии на Крымском мосту.

Украина за последние два года дважды устроила теракт на Крымском мосту. Первый случился 8 октября 2022 года. На мосту взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. В результате инцидента были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

А в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крымский мост полностью открыли для автодвижения после ремонта.

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