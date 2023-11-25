Умерла певица Слава Миколайчик

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Артистка провела последние дни жизни в больнице, практически не приходя в сознание.

Умерла певица Слава Миколайчик

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Умерла польская певица Слава Миколайчик, участница групп Trubadurzy и Czerwono-Czarni. Об этом сообщает издание Portal i.pl.

Последние годы жизни у артистки сильно сдало здоровье. Друг исполнительницы Збигнев Рабинский рассказал изданию, что когда ее состояние еще больше ухудшилось, знакомые связались с ее сыном, который проживает в Ирландии. Он, в свою очередь, быстро примчался на родину.

«Когда ее сын прибыл и стоял у ее кровати со своими родственниками, она на мгновение пришла в сознание. Она поговорила с ним некоторое время, попрощалась и умерла в тот же день», — сказал он.

Карьера Миколайчик резко пошла в гору после ее участия в фестивале молодых талантов в 1962-м. Вскоре после этого она записала песню с популярной группой Quorum, и эта композиция до сих пор пользуется большой популярностью среди меломанов.

В начале 1980-х певица уехала работать в США, но вскоре из-за личных проблем вернулась на родину.

Певица умерла 22 ноября. Однако какая именно болезнь убила исполнительницу, не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда комедии «Ва-банк» и сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял.

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