Родные Брюса Уиллиса показали, как тяжелобольной актер проводит время среди близких

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 12 0

Тяжелобольной Брюс Уиллис отметил День Благодарения в кругу родных и близких

Родные Брюса Уиллиса показали, как тяжелобольной актер проводит время среди близких

Фото: www.globallookpress.com / Brian Douglas Stills 2019

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Жена и дочь звезды Голливуда опубликовали трогательные кадры, снятые в семейном кругу.

Тяжелобольной актер Брюс Уиллис отметил День Благодарения в кругу семьи. Трогательными фото и видео его жена и дочь поделились в своих социальных сетях.

Страдающий прогрессирующей деменцией 68-летний Брюс Уиллис окружен заботой и любовью родных, однако серьезная болезнь вносит свои коррективы. Например, на днях бывшая жена актера Деми Мур, которая старается проводить с экс-супругом много времени, призналась, что Уиллис ее попросту не узнал.

Instagram* / scoutlaruewillis; 5-tv.ru

Тем не менее, праздники и выходные близкие актера стараются проводить вместе с ним в большом семейном кругу. Нынешняя жена Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала кадры с празднования Дня Благодарения, где Деми Мур улыбается, глядя на бывшего мужа, и обнимает его. А рядом с ним находятся дочери актера: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут, 28-летняя Таллула, 10-летняя Мейбел Рей и восьмилетняя Эвелин Пенн.

А Скаут поделилась с подписчиками трогательным видео, где держит отца за руку. Поклонники голливудской звезды отметили, насколько сильно изменился их кумир из-за болезни: Уиллис практически не выражает никаких эмоций, в то время, как его средняя дочь улыбается.

Лобно-височную деменцию Брюсу Уиллису поставили в феврале 2023 года. Из-за этого актеру пришлось оставить карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас.

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