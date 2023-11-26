Дмитрий «Пухляш» Красилов представил публике новый трек «Астролог» и свою маму

Знаменитый блогер, танцор и телеведущий не упускает возможности порадовать зрителя своими талантами, в том числе музыкальным.

Блогер, телеведущий, танцор и певец Дмитрий «Пухляш» Красилов незадолго до Дня матери собрал близких и самых горячих поклонников на презентации своей новой песни «Астролог». В ней артист рассказывает о судьбе девушки, которую эксперт по звездам снова и снова отправляет навстречу так называемому плохому парню. Видимо, шутит так над дамами, доверяющими разнообразным мистикам или даже картам свою личную жизнь, а потом плачущими из-за последствий.

Стоит отметить, сам Красилов в астрологию не верит. В интервью на астро-бранче VOICE несколько месяцев назад исполнитель признался, что самым надежным разделом любой газеты считает страницу с анекдотами, а не с предсказаниями. В анекдотах, говорит, драматургия сильная и повод от души посмеяться. При этом исключать вероятность, что звезды руководят судьбой, он не берется.

«Все, что касается гороскопов — вот эти натальные карты… Что это такое? Вообще ничего в этом не понимаю и отсюда не верю. Поэтому фиг его знает. Не отрицаю, что там что-то очень серьезное, что-то очень глобальное и возможно даже про меня. Но не понимаю, поэтому не верю», — смеялся «Пухляш».

Сегодня героиня его нового трека страдает от больной любви по совету астролога. Зато слушатели веселятся, будто попали на страницу с анекдотами. Благодарные поклонники на презентации ловили каждое слово звезды и танцевали под заводные ритмы. В зале была и мама Красилова, которой он посвятил небольшую трогательную речь. Поблагодарил за неизменную поддержку и признался, что без нее не проходит ни одно шоу. Счастливая и гордая родительница получила свое лучшее поздравление с Днем матери, его в РФ отмечают сегодня, раньше всех остальных.

«Поаплодируйте мамулечке моей! Невзирая на погоду, местоположение, она на всех моих мероприятиях стоит в первом ряду и кричит, что я у нее самый классный, самый крутой. У кого точно так же? Я хочу, чтобы вы поаплодировали для себя, для своей мамулечки, для своего папулечки и для моей тоже. Спасибо большое», — обратился к фанатам Красилов.

Блогер обрел популярность благодаря участию в съемках клипов на песни известных групп. Несмотря на лишний вес, он с детства занимался танцами, повзрослев, даже дважды пробовал себя в одноименном шоу на федеральном канале, но успех поджидал его позже. В первых лучах славы артист не растерялся: он соглашался на работу в разных проектах, стал ведущим нескольких теле- и интернет-шоу, актером кино и вообще мотиватором для всех сомневающихся в собственном таланте. Самое главное — худеть для шоу-бизнеса необязательно!

Но далеко не все знаменитости так милосердны к своему телу. Некоторые готовы даже лечь под нож ради стройности и молодости. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филиппу Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес. Оказывается, помогли не только пластические операции.