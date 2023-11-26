Доктор Мясников рассказал о пользе свеклы в профилактике онкологии

Знаменитый доктор подчеркнул, что овощ может потерять свои свойства при термической обработке.

Врач-кардиолог и терапевт, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников рассказал о противораковом действии свеклы. По словам доктора, этот овощ в рационе помогает снижать риск развития разных онкологических заболеваний. Происходит это за счет содержащегося в нем бетаина — данное вещество нормализует уровень железа, делает сердце сильнее и выносливее, способствует более легкому избавлению от лишних килограммов.

«Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов. Также на основе бетаина производят лекарства для улучшения физической формы», — сказал Мясников в эфире одного из федеральных телеканалов.

Популярный в России винегрет, по словам доктора Мясникова, не спасет от недугов. Дело в том, что в его составе вареная свекла, а при термической обработке она зачастую лишается всех своих полезных свойств. Поэтому врач рекомендует употреблять богатый бетаином овощ в сыром виде. В том же салате или других холодных закусках.

Несмотря на уникальный состав и натуральность, не каждому человеку Мясников советует есть свеклу. Это связано с высоким содержанием в ней оксалатов — производных щавелевой кислоты. В норме эти элементы выводятся из организма с мочой. Но люди с мочекаменной болезнью и другими проблемами, связанными с образованием оксалатов, подвержены риску.

Таким пациентам стоит также ограничивать количество абрикосов, киви и слив, орехов, семян, бобовых и соевых продуктов, некоторых зерен. Кроме того, им не стоит увлекаться растворимым кофе и черным чаем, горячим шоколадом и темным пивом. Прежде чем корректировать диету, лучше всего обратиться за советом к врачу.

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