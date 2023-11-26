«Очень хитрый вирус»: как банальная ветрянка может превратиться в лишай

Герпесвирусы вообще славятся привычкой сохраняться в организме, иногда на всю жизнь.

Если вы переболели ветрянкой, то столкнулись с одним из подвидов герпеса. Это неприятный, но вполне терпимый детский опыт. По крайней мере, госпитализация при этой болезни требуется редко. Через 4-7 дней симптомы исчезают, но вирус, вызывающий болезнь, остается. Герпесвирусы вообще славятся привычкой сохраняться в организме, иногда на всю жизнь. А ветрянка имеет отвратительное свойство проявляться вновь в виде опоясывающего лишая.

Здесь для примера и сравнения можно описать другой герпесвирус — Эпштейна-Барр (ВЭБ), который вызывает утомление, лихорадку, мононуклеоз, множество иных неприятных симптомов и болезненных проявлений. Во время первичного заражения он проникает в различные иммунные клетки, где заимствует один из человеческих генов, ускоряя тем самым свою репликацию. В конечном итоге наш иммунитет дает отпор незваному гостю, и симптомы проходят. Но ВЭБ никуда не исчезает. Через 2-4 недели мононуклеоза он «засыпает» в инфицированных иммунных клетках.

Перед нами две основные фазы жизненного цикла этого патогена. Первая, когда герпесвирус очень активен, называется литической. Здесь он включает все свои гены, чтобы захватить механизмы клетки-хозяина и произвести орду вирионов. Но чтобы оставаться незаметным на протяжении всей жизни человека и ускользать от его иммунной системы, вирус переходит в латентный цикл.

В этом случае экспрессируется незначительное количество генов, однако те, что работают, позволяют добиться многого. Они поддерживают жизнедеятельность микроба и следят за тем, чтобы он передавался при делении клеток. Однако важнее то, что они подавляют другие гены вируса, благодаря чему тот становится практически невидимым для иммунной системы.

После того, как ВЭБ переходит в латентный цикл, большинство зараженных о нем больше никогда не вспоминают. Но у некоторых людей, как правило, с ослабленным иммунитетом, болезнь возвращается с удвоенной силой.

Все это очень похоже на то, что мы имеем в случае с опоясывающим лишаем. Ветрянка вызывается герпесвирусом человека типа-3 (ГВЧ-3). Наука пока не определила механизм его работы, однако считается, что он проникает в организм через дыхательные пути, после чего внедряется в Т-лимфоциты. Последние, выполняя свои естественные функции, доставляют вирус в кожу. Здесь он вызывает появление зудящих, наполненных жидкостью волдырей.

Пока организм борется с инфекцией в иммунных клетках и на коже, ГВЧ-3 укореняется и переходит в латентное состояние в ганглиях — скоплениях клеток периферической нервной системы. Последняя отправляет сигналы по всему телу, поэтому пузырьки опоясывающего лишая могут появиться практически в любом месте.

Каким образом ГВЧ-3 удается прятаться в течение десятилетий, достоверно неизвестно, но это точно зависит от того, какие гены микроба считываются и используются. Ученые обращают внимание, в частности, на ген ORF63. Он защищает нейроны человека от апоптоза, то есть, запрограммированной гибели клеток. Не допуская естественного их отмирания при старении и повреждении, вирус может чувствовать себя в них в высшей степени комфортно.

Также ГВЧ-3 эксплуатирует ген ORF61, причем самым хитроумным способом. Во время литического цикла этот участок стимулирует интенсивное использование генов вируса, что приводит к увеличению выработки соответствующей мРНК и, как следствие, белков. Репликация продолжается захваченными нейронами и во время латентной фазы, но несколько извращенно.

Ген ORF61 начинает считываться как в прямом, так и в обратном направлении. Два подвида соединяются основаниями мРНК, но реверсивная версия производится в 5-9 раз чаще. Она полностью поглощает нормальную, препятствуя ее превращению в белок. Это сдерживает репликацию вируса и скрывает его от иммунной системы.

Возможно, здесь задействованы и какие-то другие, не обнаруженные пока процессы. Ясно одно — ГВЧ-3 использует весьма коварные приемы, чтобы укрыться в нейронах, дождаться своего часа и нанести новый удар. У трети взрослых, которые болели ветрянкой и не были привиты от опоясывающего лишая, он рано или поздно включается. Экспрессия генов вируса повышается, и он начинает размножаться.

Вирионы спускаются по аксонам, высвобождаются и вызывают болезненные повреждения участков кожи, к которым ведут нейроны. Волдыри со временем исчезают, но у человека могут остаться хронические боли в нервах. Именно поэтому опоясывающий лишай так разительно отличается от ветрянки. Хотя, напомним, вызываются они одним и тем же вирусом.

Он заражает иммунные клетки, а затем перебирается в нейроны. Этим ГВЧ-3 отличается от ВЭБ, который сидит в одних и тех же клетках. До сих пор точно неизвестно, что побуждает первый из вирусов пробуждаться, но ключом к разгадке здесь может быть тот факт, что опоясывающий лишай чаще встречается у пожилых людей. Скорее всего, это связано с возрастным ослаблением иммунитета.

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