Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Активисты устроили поджоги в городе Роман-Сюр-Изер.

Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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После смерти подростка, погибшего в результате поножовщины ночью 19 ноября, юго-восток Франции всколыхнули беспорядки. Люди выходят на улицы с требованием правосудия, сообщает радиостанция France Bleu.

Острее всего ситуация обстоит в городе Роман-Сюр-Изер. По оценкам полиции, в районе квартала Монэ было от 50 до 100 человек. Они переворачивали мусорки и поджигали контейнеры, бросали в силовиков камни и петарды.

Как уточнили в эфире, в беспорядках принимают участие «крайне правые активисты».

Для обеспечения порядка в город были привлечены порядка 120 сотрудников полиции. В результате их работы двадцать участников погрома были задержаны.

Известно, что три человека получили травмы, однако они не тяжелые.

Телеканал BFMTV ранее сообщил, что подросток скончался в коммуне Креполь во время праздника. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства полицией подростка.

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