Семьи могло и не быть: Пресняков рассказал о разрыве отношений с Подольской

Перед созданием семьи звездная пара пережила расставание.

Певец Владимир Пресняков признался, что брака с Натальей Подольской могло и не быть из-за его пристрастия к алкоголю. В интервью Лауре Джугелии артист сообщил, что в начале отношений пара пережила расставание.

«Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент», — поделился музыкант.

От тяги к спиртному ему удалось избавиться, отношения с возлюбленной наладились, так создалась счастливая звездная семья. По мнению Преснякова, его жена — это награда от бога. Он отметил, что сейчас ему тяжело понимать, что они могли разойтись в разные стороны.

Знаменитости начали жить вместе в 2005 году, через пять лет был зарегистрирован брак. В звездной семье родились двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская раскрыла подноготную семейной жизни с Пресняковым.